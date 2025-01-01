Anna und die Liebe
Folge 251: Episode 251
24 Min.Ab 12
Mia und Alexander verbringen die Nacht vor ihrer Hochzeit in einem Wellness-Hotel. Sie ahnen nicht, dass sie in höchster Gefahr schweben: Jemand hat Gift in den Champagner gespritzt. Als die beiden merken, dass sie es nicht mehr aus dem Whirlpool schaffen, ist es bereits zu spät ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen