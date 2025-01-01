Anna und die Liebe
Folge 30: Episode 30
24 Min.Ab 12
Mia gerät durch Davids Forderung, für Jojos Vertretung ein Honorar zu verlangen, in Geldnot. Ihre Versuche, bei Anna weitere Jobs an Land zu ziehen, scheitern. Sich Geld zu leihen, lässt ihr Stolz nicht zu. Als Annett ihr mit Davids Hilfe dann auch noch das Messer auf die Brust setzt, muss Mia gedemütigt einlenken. Sie erklärt sich bereit, sich als Alexanders Freundin auszugeben ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
12
