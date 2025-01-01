Anna und die Liebe
Folge 32: Episode 32
23 Min.Ab 12
Nach ihrer gemeinsamen Nacht werden Jojo und Lily von Gewissensbissen geplagt, was sie befangen miteinander umgehen lässt. Lars bemerkt nichts, doch Paloma, die schon den Kuss zwischen beiden mitbekommen hat, zählt eins und eins zusammen. Lily, die durch die vergangenen Geschehnisse nicht recht weiß, wie sie mit Jojo und Lars umgehen soll, wird zusätzlich mit Palomas Verdacht konfrontiert ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen