Anna und die Liebe

Episode 33

SAT.1Staffel 3Folge 33
Folge 33: Episode 33

24 Min.Ab 12

Anna hat sich in den Kopf gesetzt, Katja auf andere Gedanken zu bringen und lädt sie zum Essen ein. Dabei fängt Katja an, mit einem Mann zu flirten. Doch als Anna Katja dabei hilft, sich wieder in den Rollstuhl zu setzen, nimmt der ursprünglich flirtwillige Mann deutlich Abstand. Wieder zu Hause lässt Katja ihren Frust an Anna aus und gibt ihr die Schuld an ihrer Misere ...

