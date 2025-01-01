Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 38

SAT.1Staffel 3Folge 38
Episode 38

Episode 38Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 38: Episode 38

23 Min.Ab 12

Lars hat eine Webcam in der Küche der WG angebracht, um so herauszufinden, wer immer seinen Joghurt klaut. Als er beim Arbeiten in der Agentur die neuesten Bilder checkt, sieht er, wie Lily ohnmächtig vor dem Kühlschrank zusammenbricht. Panisch fährt er nach Hause. Doch just in dem Moment, als er die Küche betritt, liegen sich Jojo und Lily - versunken in einen Kuss - in den Armen ...

