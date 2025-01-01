Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 40

Folge 40: Episode 40

23 Min.Ab 12

Alexander - vom Kuss noch völlig verstört - trägt die kranke Mia ins Schloss zurück. Als Annett das sieht, schwört sie insgeheim Rache. Diese bekommt Mia schon früher zu spüren, als ihr lieb ist. Als sie am nächsten Tag die Bettwäsche in den Keller bringt, nutzt Annett die Gunst der Stunde und sperrt Mia in ein Kellerverlies ...

