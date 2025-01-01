Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 41

SAT.1Staffel 3Folge 41
Episode 41

Anna und die Liebe

Folge 41: Episode 41

23 Min.Ab 12

Als sich Annett Alexanders Nähe gesichert hat, begibt sie sich noch mal unter einem Vorwand zum Schloss. Dort befreit sie Mia und macht ihr noch mal eindringlich klar, dass das die letzte Warnung gewesen ist: Finger weg von Alexander! Mia begibt sich wieder nach Berlin und zieht sich in ihr Bett zurück. Als Alexander zu Besuch kommt, stellt sie ihn trotz Annetts Drohung zur Rede ...

