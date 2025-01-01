Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 47

SAT.1Staffel 3Folge 47
Folge 47: Episode 47

23 Min.Ab 12

Maja trifft sich trotz aller Warnungen von Natascha mit David zum Essen. Der ganze Abend verläuft genau so wie sie ihn sich vorgestellt hat - bis auf Davids Geständnis, dass er sein Herz an eine andere Frau verloren hat. Als Natascha durch Mia davon erfährt, ist sie verwirrt und interessiert zugleich - handelt es sich dabei um sie?

