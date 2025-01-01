Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 51

SAT.1Staffel 3Folge 51
Folge 51: Episode 51

23 Min.Ab 12

Der geplante Kimmo-Dreh droht zu scheitern und alles sieht so aus, als sei Mia schuld daran. Doch Mia weiß - anders als Alexander - dass Annetts intrigantes Handeln dafür verantwortlich ist. Mia versucht alles, um einen Ausweg zu finden, der den Dreh doch noch rettet. Durch eine Notlösung bekommt sie die Möglichkeit, nicht nur Kimmo, sondern auch Alexander ihren Ehrgeiz und ihr Bemühen zu zeigen.

