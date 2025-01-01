Anna und die Liebe
Folge 53: Episode 53
24 Min.Ab 12
Natascha hat sich im Überschwang der Gefühle zu einem Kuss mit David hinreißen lassen. Doch sie besinnt sich schnell wieder und macht ihm klar, dass zwischen ihnen lediglich Platz für Freundschaft ist. Natascha ist überzeugt, damit den Schritt in die richtige Richtung zu gehen und begegnet Richard, um ihren Entschluss zu untermauern, offener, als der es sich in letzter Zeit erträumt hatte ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen