Anna und die Liebe
Folge 55: Episode 55
24 Min.Ab 12
Mia ist Lars unendlich dankbar, dass er ihr so ritterlich zur Seite gesprungen ist und sie damit unterstützt hat. Ihr Plan ist aufgegangen und so nehmen nun doch einige Leute an, dass sie ein Paar sind. Lars, dem das gar nicht zu missfallen scheint, bringt Mia damit jedoch ganz schön in die Bredouille - ein neuer Plan muss her ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen