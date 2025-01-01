Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 55

SAT.1Staffel 3Folge 55
Folge 55: Episode 55

24 Min.Ab 12

Mia ist Lars unendlich dankbar, dass er ihr so ritterlich zur Seite gesprungen ist und sie damit unterstützt hat. Ihr Plan ist aufgegangen und so nehmen nun doch einige Leute an, dass sie ein Paar sind. Lars, dem das gar nicht zu missfallen scheint, bringt Mia damit jedoch ganz schön in die Bredouille - ein neuer Plan muss her ...

