Anna und die Liebe

Episode 56

SAT.1Staffel 3Folge 56
Folge 56: Episode 56

23 Min.Ab 12

Mia, die ohnehin total übermüdet aus der nächtlichen Rettungsaktion von Ingo in den neuen Tag startet, muss hilflos mit ansehen, wie das Gerücht über ihre Beziehung mit Lars immer weitere Kreise zieht. Lars hingegen findet zusehends Gefallen an dem Spiel und an Mia - so sehr, dass er darüber hinaus ganz ihre Bedrängnis übersieht ...

