Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 64

SAT.1Staffel 3Folge 64
Episode 64

Episode 64Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 64: Episode 64

24 Min.Ab 12

Mit Mias und Lars' Hilfe entführt Alexander seine Mutter aus dem Krankenhaus. So haben sie die Möglichkeit, unbeschwert innige Stunden auf dem alten Hausboot zu verbringen. Mia ist währenddessen hin- und hergerissen zwischen Alexander und Lars: Zum einen ist Mia Lars unendlich dankbar für seine tatkräftige Hilfe, doch zum anderen stehen Alexander und sie vor einer tieferen Annäherung ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen