Anna und die Liebe
Folge 66: Episode 66
23 Min.Ab 12
Davids Avancen machen Natascha schwer zu schaffen. Denn auch wenn sie sich längst für Richard entschieden hat, löst der junge Mann in ihr Gefühle aus, die sie lieber nicht hätte. Wirklich interessant wird die Sache allerdings erst, als Richard seine Heiratspläne vor Natascha offenbart. Kann sich Natascha für eine Ehe mit Richard entscheiden?
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
