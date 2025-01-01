Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 68

SAT.1Staffel 3Folge 68
Episode 68

Anna und die Liebe

Folge 68: Episode 68

24 Min.Ab 12

Alexander ist nach der Trauerzeremonie emotional immer noch angeschlagen und findet bei Annett Halt. Annett ist glücklich darüber und fühlt, dass Alexander sich ein weiteres Stück für sie öffnet. Da kommt es ihr nicht gerade gelegen, dass sich ein vierbeiniger Eindringling in ihr gemeinsames Leben drängt ...

