Anna und die Liebe
Folge 74: Episode 74
23 Min.Ab 12
Mia kann es nicht lassen, ihren Trumpf gegen Annett auszuspielen und ihr mitzuteilen, dass sie von nun an nicht mehr erpressbar ist. Als Alexander seinerseits Annett gegenüber dieses Geständnis verschweigt, sieht sie ihre anvisierte Hochzeit mit Alexander allmählich in Gefahr ...
