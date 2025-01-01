Anna und die Liebe
Folge 79: Episode 79
23 Min.Ab 12
Als Annett über Alexander erfährt, dass Mia diesen verdächtigt in Jojos Verurteilung verwickelt zu sein, hat sie sofort eine Idee, wer dahinter stecken könnte. Heimlich durchsucht sie Davids Büro und findet schließlich die Beweise für seine geheimen Machenschaften. Als sie ihn wütend nach den Gründen für diese Intrige fragt, überrascht er sie mit einem tiefen Einblick in seine Seele ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
