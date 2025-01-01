Anna und die Liebe
Folge 81: Episode 81
23 Min.Ab 12
Lars will Mia daran hindern, weiterhin Alexander nachzustellen, um so an Beweise für seine Schuld an Jojos ungerechtfertigter Verurteilung zu kommen. Denn als es ihr scheinbar gelingt, Alexanders Ablehnung endgültig mit Gleichgültigkeit hinzunehmen, muss sie feststellen, dass sie - ohne es zu wollen - in Alexanders Bann gefangen scheint. Genau das wollte Lars unter allen Umständen verhindern ...
