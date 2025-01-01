Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 93

SAT.1Staffel 3Folge 93
Folge 93: Episode 93

24 Min.Ab 12

Mia ringt mit sich, kann aber auf Lars' Liebesgeständnis nicht so antworten, wie Lars es sich erhofft hat. Dennoch gibt er sich verständnisvoll und verbringt die Nacht bei ihr im Krankenhaus mit Leseübungen. Als Mia am nächsten Morgen Runges Namen an einer Krankenzimmertür entdeckt, ist sie voller Hoffnung, Runges Amnesie durch eine Gegenüberstellung mit Jojo heilen zu können ...

