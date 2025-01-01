Anna und die Liebe
Folge 97: Episode 97
24 Min.Ab 12
Annett wird Zeugin, wie Mia Lars gesteht, dass sie ihn nicht liebt. Annett ahnt, dass Mias Herz Alexander gehört und sie befürchtet, dass es sich umgekehrt genauso verhält. In ihrer Verzweiflung stellt sie Alexander vor ein Ultimatum. Sie ist nicht gewillt, nur an zweiter Stelle zu stehen und verlangt von ihm eine Entscheidung: Entweder er bekennt sich endgültig zu ihr oder es ist vorbei ...
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen