Anna und die Liebe
Folge 103: Episode 103
23 Min.Ab 12
Nina hat Luca schweren Herzens gesagt, dass ihre Liebe keine Zukunft hat. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als ihren Entschluss fassungslos hinzunehmen, und Nina kehrt mit gebrochenem Herzen nach Hause zurück.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen