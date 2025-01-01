Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 106

SAT.1Staffel 5Folge 106
Episode 106

Folge 106: Episode 106

24 Min.Ab 12

Nina hört fassungslos mit an, wie Carla gegenüber Kai den Mord an Andreas Lindenberg gesteht. Gleichzeitig kehren immer mehr Erinnerungen an diese schicksalhafte Nacht zurück. Nina hat endlich Gewissheit, dass sie unschuldig ist. Eine unfassbare Last fällt von ihr.

