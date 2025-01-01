Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 28

SAT.1Staffel 5Folge 28
Folge 28: Episode 28

23 Min.Ab 12

Nina kann nicht anders: Sie stößt Anna vor den Kopf und treibt sie damit von sich weg, um ihr nicht mehr offen ins Gesicht lügen zu müssen. Als sie jedoch erfährt, dass Carla hinter der Absage der Modeschule steckt, weiß Nina nicht mehr, ob sie der richtigen Person die Freundschaft gekündigt hat.

