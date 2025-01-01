Anna und die Liebe
Folge 38: Episode 38
23 Min.Ab 12
Nina ist erleichtert, dass die Anzeige gegen sie fallen gelassen wird. Sie will Bruno ihre Unschuld beweisen und vertraut sich unglücklicherweise ausgerechnet Carla an, die Kai umgehend warnt. Als Nina einen Zeugen auftreibt, der Kai in der Nacht des Anschlags gesehen hat, will sie Bruno mit der Wahrheit konfrontieren. Doch zu ihrer Überraschung schwenkt der Zeuge um und belastet plötzlich Jasmin.
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
