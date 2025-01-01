Anna und die Liebe
Folge 59: Episode 59
23 Min.Ab 12
Luca wirft Nina vor, sie sei schuld an Lindenbergs Herzinfarkt. Nun ist Nina mehr denn je entschlossen, ihre Unschuld zu beweisen. Sie bittet Carla, mit Inge Meyer - ihrer ehemaligen Haushälterin - zu sprechen. Und tatsächlich gelingt es Carla, die Frau zu einer Aussage zu bewegen. Doch das, was sie zu sagen hat, überrascht beide.
