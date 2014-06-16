Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 74

SAT.1Staffel 5Folge 74vom 16.06.2014
Folge 74: Episode 74

23 Min.Folge vom 16.06.2014Ab 12

Bruno hat Nina als Urheberin der Scream-Kollektion der Öffentlichkeit präsentiert und verspricht ihr erneut, dass er sie im Kampf gegen Lindenberg unterstützen würde. Doch Ninas Entscheidung steht fest: Sie muss Kai aus dem Weg gehen, weil sie weiß, wie gefährlich er ihr werden kann. Und ihre Sorge ist berechtigt: Kai hat es tatsächlich weiterhin auf sie abgesehen.

