Anna und die Liebe

Episode 80

SAT.1Staffel 5Folge 80
Folge 80: Episode 80

23 Min.Ab 12

Nina ist von Carlas Offenheit überrascht, aber sie nimmt ihr Versöhnungsangebot natürlich an. Denn nichts anderes hat sie sich all die Jahre gewünscht. Eine Hoffnung Carlas muss sie indes enttäuschen: Nina will keinesfalls zu Lanford zurück. Dieser Entschluss wird scheinbar belohnt, denn Nina erhält von Natascha ein verlockendes Angebot.

SAT.1
