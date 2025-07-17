Anwälte im Einsatz
Folge 107: Nicht ohne meine Tochter
45 Min.Ab 12
Carolin Jacoby ist außer sich: Ihr Ex-Mann will mit der gemeinsamen Tochter Tina nach Mallorca auswandern. Die 31-Jährige setzt alles daran, dies zu verhindern. Anwältin Helga Nachtigall unterstützt sie in ihrem Kampf. Doch dann entscheidet das Gericht überraschend gegen die Mutter und alles scheint verloren...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1