Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Nicht ohne meine Tochter

SAT.1Staffel 2Folge 107
Nicht ohne meine Tochter

Nicht ohne meine TochterJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 107: Nicht ohne meine Tochter

45 Min.Ab 12

Carolin Jacoby ist außer sich: Ihr Ex-Mann will mit der gemeinsamen Tochter Tina nach Mallorca auswandern. Die 31-Jährige setzt alles daran, dies zu verhindern. Anwältin Helga Nachtigall unterstützt sie in ihrem Kampf. Doch dann entscheidet das Gericht überraschend gegen die Mutter und alles scheint verloren...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen