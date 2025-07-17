Anwälte im Einsatz
Folge 12: Papa muss ins Heim
45 Min.Ab 12
Dina Ahrens' Vater wird von ihrer Schwester Marianne gegen seinen Willen ins Seniorenheim gesteckt. Zusammen mit ihrem Anwalt Florestan Goedings kämpft die junge Frau dafür, ihn zu Hause pflegen zu dürfen. Bei seinem Feldzug für den abgeschobenen Stefan bringt der Jurist tief verborgene Familiengeheimnisse ans Licht.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1