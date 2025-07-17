Anwälte im Einsatz
Folge 8: Der Zweck heiligt die Mittel
45 Min.Ab 12
Anke Modrow hat Angst um ihre Kinder: Da die Witwe arbeitslos geworden und ihr Haus eine Baustelle ist, ist das Jugendamt auf sie aufmerksam geworden. Nur durch Fälschen ihrer Zeugnisse bekommt sie einen neuen Job als Sekretärin. Als sich zwischen ihr und dem Chef eine Romanze anbahnt, wird jedoch Kollegin Teresa eifersüchtig und wühlt in Ankes Vergangenheit. Kann Anwältin Ariane Paulus helfen?
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
12
