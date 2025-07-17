Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 8
45 Min.Ab 12

Anke Modrow hat Angst um ihre Kinder: Da die Witwe arbeitslos geworden und ihr Haus eine Baustelle ist, ist das Jugendamt auf sie aufmerksam geworden. Nur durch Fälschen ihrer Zeugnisse bekommt sie einen neuen Job als Sekretärin. Als sich zwischen ihr und dem Chef eine Romanze anbahnt, wird jedoch Kollegin Teresa eifersüchtig und wühlt in Ankes Vergangenheit. Kann Anwältin Ariane Paulus helfen?

SAT.1
