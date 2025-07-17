Anwälte im Einsatz
Folge 19: Die Schmutzkampagne
45 Min.Ab 12
Es hätte der schönste Tag in Rebecca Lehnhoffs Leben werden sollen, stattdessen wird ihre Hochzeit zum Alptraum: Fremde verteilen vor dem Standesamt Flyer - mit Fotos der halbnackten 28-Jährigen! Doch damit nicht genug: Während Rechtsanwalt Florestan Goedings den Urheber der Schmutzkampagne sucht, tauchen kompromittierende Fotos auf - von ihm und seiner Mandantin!
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1