Anwälte im Einsatz
Folge 11: Lügen Hoch Zwei
45 Min.Ab 12
Elli Blomberg bangt um ihre dreijährige Tochter Mia - sie wurde entführt, als ihre Mutter nur einen Augenblick nicht aufgepasst hat. Anwältin Brygida Braun setzt alle Hebel in Bewegung, das Kind so schnell wie möglich zu finden. Doch als ihr klar wird, dass sie einer notorischen Lügnerin auf den Leim gegangen ist, wendet sich das Blatt ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1