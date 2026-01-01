Anwälte im Einsatz
Folge 9: Baby Ante Portas
45 Min.Ab 12
Eine Männer-WG fällt aus allen Wolken, als sie vor ihrer Türe ein Kleinkind findet. Einer der Drei soll der Vater sein. Die Jungs schalten geschockt Anwalt Bernd Römer ein. Doch damit gehen die Turbulenzen erst richtig los ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1