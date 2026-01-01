Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Der Rosenkrieg

SAT.1Staffel 2Folge 4
Der Rosenkrieg

Der RosenkriegJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 4: Der Rosenkrieg

45 Min.Ab 12

Weil im heimischen Ehebett Flaute herrscht, entschließen sich Claudia und Dirk nach 16 Jahren eiserner Treue zu einer offenen Ehe. Ein Experiment mit ungeahnten Folgen. Denn schließlich geht nicht nur Teenie-Tochter Tilda auf die Barrikaden, als sie hinter das Geheimnis ihrer Eltern kommt. Auch das Paar selbst stößt mit der gegenseitig verordneten Freizügigkeit schnell an seine Grenzen. Anwalt Bernd Römer steht dem Paar bei.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen