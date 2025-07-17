Anwälte im Einsatz
Folge 7: Nummerngirls auf Abwegen
45 Min.Ab 12
Das Gesundheitsamt stellt in Mias Café gefährliche Erreger fest und schließt es mit sofortiger Wirkung. Doch die vermeintlichen Hygienemängel entpuppen sich als böses Intrigenspiel. Anwalt Bernd Römer sucht den Täter, während Mia mit einer zweifelhaften Geschäftsidee das nötige Geld für die Rettung ihres Betriebes verdienen will.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1