Anwälte im Einsatz
Folge 16: Das Böse nebenan
45 Min.Ab 12
Bildet sich Corinna Berthold das alles nur ein oder verhält sich ihr neuer Nachbar Stefan zunehmend wie ein unheimlicher Stalker? Rechtsanwältin Ulrike Tasic beginnt zu ermitteln und stößt auf eine Verbindung aus der Vergangenheit. Doch da schwebt Corinna bereits in höchster Gefahr ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1