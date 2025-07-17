Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Wenn die Wahrheit weh tut

SAT.1Staffel 2Folge 18
Wenn die Wahrheit weh tut

Wenn die Wahrheit weh tutJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 18: Wenn die Wahrheit weh tut

45 Min.Ab 12

Marie hasst ihr Leben und beschließt, sich umzubringen. Doch vorher will sie noch allen Menschen in ihrem Umfeld ihre ungefilterte Meinung sagen. Ein Fehler, wie sich schnell herausstellt: Denn Marie überlebt und hat ab da nicht nur Krieg an allen Fronten, sie verliert auch ihren Job. Ihre Anwältin Barbara von Minckwitz muss Ordnung ins Chaos bringen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen