Anwälte im Einsatz
Folge 105: Bei Anruf Angst
45 Min.Ab 12
"Jemand ist hinter mir her!" - Das sind die letzten Worte, die Vanessa Hartung am Telefon von ihrer Tochter hört. Die verängstigte Mutter hat mit Leonies Ex-Freund Timo auch sofort einen Verdächtigen im Auge. Rechtsanwältin Barbara von Minckwitz deckt bei ihren Recherchen ein dunkles Geheimnis auf ...
