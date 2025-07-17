Anwälte im Einsatz
Folge 20: Ein Baby für den Anwalt
45 Min.Ab 12
Rechtsanwalt Niklas Dittberner staunt nicht schlecht, als er vor seiner Kanzlei ein vier Monate altes Baby entdeckt. Für ihn ist klar: Er muss die Mutter suchen und herausfinden, warum sie ihr Kind dort abgelegt hat. Doch das ist leichter gesagt als getan. Denn die Frau ist spurlos verschwunden ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1