Anwälte im Einsatz
Folge 108: Feuerteufel
45 Min.Ab 12
Rechtsanwalt Niklas Dittberner ist spätabends auf dem Heimweg, als ihm zwei vermummte Gestalten auffallen. Er traut seinen Augen nicht: die zwei sind dabei, die Obdachlose Andrea anzuzünden. In letzter Sekunde verhindert der Anwalt den versuchten Mordanschlag und deckt bei seiner Suche nach den Tätern eine unglaubliche Geschichte auf!
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Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1