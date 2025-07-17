Anwälte im Einsatz
Folge 126: Hexenjagd
44 Min.Ab 12
Als Matthias Ebert nach Hause kommt, sieht er eine Blutlache auf dem Küchenboden, aber findet seine Frau Luisa nicht! Schnell gerät der 35-Jährige selbst unter Mordverdacht. Das ganze Viertel stellt sich gegen ihn, nur Rechtsanwalt Niklas Dittberner glaubt an seine Unschuld und kämpft für seinen Mandanten!
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1