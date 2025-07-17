Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Kampf um Leni

SAT.1Staffel 3Folge 31
Kampf um Leni

Kampf um LeniJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 31: Kampf um Leni

45 Min.Ab 12

Nadine und Sven Reuter sind liebevolle Eltern. Als jedoch herauskommt, dass sie Analphabeten sind, droht das Jugendamt, ihnen Leni wegen Kindeswohlgefährdung wegzunehmen. Anwältin Sylvia Beutler-Krowas kämpft gegen die Mühlen der Justiz, damit eine intakte Familie nicht zerrissen wird.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen