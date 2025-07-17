Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Amelie in Gefahr

SAT.1Staffel 3Folge 35
Amelie in Gefahr

Amelie in GefahrJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 35: Amelie in Gefahr

45 Min.Ab 12

Cora Schadow ist geschockt: Ihre achtjährige Tochter soll missbraucht worden sein. Scheinbar kommen nur Coras Freund und ihr Ex-Ehemann als Täter in Frage. Anwältin Helga Nachtigall setzt alles daran, die furchtbare Tat aufzuklären und stößt dabei auf eine unfassbare Spur.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen