Anwälte im Einsatz
Folge 44: Der Mann, der zu viel wusste
45 Min.Ab 12
Lisa Thiel ist in großer Sorge: Ihr Vater liegt nach einem rätselhaften Unfall im Koma und ringt mit dem Tod. Anwalt Bernd Römer vermutet, dass der Unfall ein Mordanschlag war und versucht alles, um dem Täter auf die Spur zu kommen. Doch die Zeit drängt, denn plötzlich verschwindet Lisa spurlos.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1