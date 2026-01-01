Anwälte im Einsatz
Folge 50: Außer Kontrolle
45 Min.Ab 12
Marius und Stefanie erleben die schlimmste Zeit ihres Lebens: Ihre 24-jährige Tochter Lisa ist entführt worden! Der Entführer verlangt 100.000 Euro Lösegeld. Während die Kripo Zeugen für die Entführung ermittelt, sucht Anwältin Alica Valiulova nach der gekidnappten Studentin. Dabei stößt sie auf eine unglaubliche Spur ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1