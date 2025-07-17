Anwälte im Einsatz
Folge 52: ...und raus bist du!
45 Min.Ab 12
Die zweifache Mutter Tabea traut ihren Augen nicht, als sie Ehemann Alex beim Fremdgehen erwischt - mit ihrer besten Freundin! Doch damit nicht genug: Er setzt sie auch noch ohne große Umschweife vor die Tür. Auch zu ihren Kindern darf sie nicht mehr. Rechtsanwältin Ulrike Tasic nimmt sich engagiert der Sache an.
