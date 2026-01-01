Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 3 Folge 81
Folge 81: Leben auf Rädern

45 Min. Ab 12

Pfusch oder eigenes Verschulden? Nach einer scheinbar ungefährlichen Hüft-Operation sitzt Daniela Raue im Rollstuhl. Doch der Arzt der zweifachen Mutter bestreitet, dass sie Opfer eines Kunstfehlers geworden ist. Anwältin Barbara von Minckwitz lässt sich von dem Mediziner und dem Krankenhaus nicht beirren und kommt einem ungeheuerlichen Medizinskandal auf die Spur.

