Anwälte im Einsatz
Folge 81: Leben auf Rädern
45 Min.Ab 12
Pfusch oder eigenes Verschulden? Nach einer scheinbar ungefährlichen Hüft-Operation sitzt Daniela Raue im Rollstuhl. Doch der Arzt der zweifachen Mutter bestreitet, dass sie Opfer eines Kunstfehlers geworden ist. Anwältin Barbara von Minckwitz lässt sich von dem Mediziner und dem Krankenhaus nicht beirren und kommt einem ungeheuerlichen Medizinskandal auf die Spur.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1