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Anwälte im Einsatz

U 18 Party

SAT.1Staffel 3Folge 82vom 17.07.2025
U 18 Party

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Anwälte im Einsatz

Folge 82: U 18 Party

45 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Eigentlich wollte der 18-jährige Benny nur eine kleine Party feiern, doch mehr und mehr Feierwütige tauchen auf und räumen die Bude leer. Bennys Stiefvater zeigt den Jungen an und setzt ihn auf die Straße. Rechtsanwalt Niklas Dittberner findet im Internet Hinweise, dass jemand die Partymeute zum Diebstahl aufgefordert hat. Doch kann der Jurist beweisen, dass jemand Benny bewusst schaden wollte?

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