Anwälte im Einsatz
Folge 89: Verbotene Leidenschaft
45 Min.Ab 12
Ein fremder Mann dringt gewaltsam in Stefans Haus ein, als seine sechsjährige Tochter alleine zuhause ist. Doch der Täter verschont das kleine Mädchen und scheint auch nichts gestohlen zu haben. Stefan kontaktiert Rechtsanwältin Helga Nachtigall. Der 39-Jährige hat nämlich einen schrecklichen Verdacht, von dem die Polizei nichts wissen darf.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1