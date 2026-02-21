Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger: Traumgärten auf MallorcaJetzt kostenlos streamen
Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger
Folge 11: Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger: Traumgärten auf Mallorca
26 Min.Folge vom 21.02.2026
Mallorca gilt als Perle des Mittelmeers. Wilde Küsten, versteckte Oasen und lebendige Städte ziehen Besucher aus ganz Europa an. Auch Biogärtner Karl Ploberger folgt der Faszination der Insel. Zwischen Pinien, Orangenhainen und Weinbergen im Hinterland entdeckt er eindrucksvolle Privatgärten und grüne Rückzugsorte abseits der touristischen Pfade. Bildquelle: ORF/Allfilm
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Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger
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