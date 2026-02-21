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Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger

Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger: Traumgärten auf Mallorca

ORF2Staffel 1Folge 11vom 21.02.2026
Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger: Traumgärten auf Mallorca

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Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger

Folge 11: Auf Entdeckungsreise mit Karl Ploberger: Traumgärten auf Mallorca

26 Min.Folge vom 21.02.2026

Mallorca gilt als Perle des Mittelmeers. Wilde Küsten, versteckte Oasen und lebendige Städte ziehen Besucher aus ganz Europa an. Auch Biogärtner Karl Ploberger folgt der Faszination der Insel. Zwischen Pinien, Orangenhainen und Weinbergen im Hinterland entdeckt er eindrucksvolle Privatgärten und grüne Rückzugsorte abseits der touristischen Pfade. Bildquelle: ORF/Allfilm

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